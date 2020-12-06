06.12.2020 11:01

ВИДЕО, ФОТО: С часа ночи тушат крупный пожар в промзоне на Фонвизина (ГСЧС)

Спасатели локализовали пожар в производственно-хозяйственной постройке.



//kh.dsns.gov.ua

6 декабря в 1:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в производственно-хозяйственной двухэтажном здании, где находилось несколько частных предприятий, в основном - текстильных. Здание расположено по адресу: ул. Фонвизина, 18.



На втором этаже в швейном цехе горело оборудование и текстильное сырье и готовая продукция. Площадь горения составила около 250 кв.м.

К месту вызова немедленно было направлено 4 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС на автоцистернах. Сразу по прибытии руководитель тушения пожара запросил дополнительные силы.



Всего к ликвидации данного пожара привлечено 8 пожарных автоцистерн, автомобиль первой помощи, автолестница, автомобиль газодымозащитной службы и около 50 человек личного состава ГСЧС. Работало 6 звеньев газодымозащитников, в очаг пожара подано 7 пожарных стволов.



В результате оперативных действий спасателей основной очаг пожара был потушен в 1:35. Однако локализовать его удалось только в 4:47.

Сейчас продолжаются работы по ликвидации отдельных очагов горения.



Причина возникновения пожара устанавливается.