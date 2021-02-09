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09.02.2021  09:52   

Игорь Терехов выехал на место пожара на проспекте Гагарина (ВИДЕО, ФОТО)

Сгорела квартира на 11-м этаже 14-этажки, погиб один человек.


// РЕДПОСТ

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов прибыл на место пожара на проспекте Гагарина, 165.

Игорь Терехов ознакомился с ситуацией на месте и пообщался с жильцами дома.

Пожар на Гагарина (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)

По его словам, сгоревшей квартирой сейчас занимаются работники Жилкомсервиса.

Также оценивается состояние квартир, пострадавших  результате тушения пожара. В частности, рассматривается вопрос подачи электроэнергии - до вечера ее должны пустить по времянке в квартиры нижних и верхних этажей, находящихся в одном стояке со сгоревшей квартирой.

Последствия пожара на проспекте Гагарина. Фоторепортаж

Жильцов квартиры на 10 этаже (под сгоревшей) расселят в гостиницу на время устранения последствий пожара.

Также город организует питание для жильцов пострадавших квартир через супермаркет «Рост».

Напомним, 9 февраля около половины пятого утра произошел пожар в 14-этажном жилом доме по проспекту Гагарина 165. Горела квартира на 11-м этаже на площади около 100 кв.м. Спасатели эвакуировали 22 человека, еще 13 жильцов дома были спасены. В сгоревшей квартире обнаружено тело 36-летнего мужчины.

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Тэги:  терехов, пожар, пожар на гагарина, харьков
 
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