09.02.2021 09:52

Игорь Терехов выехал на место пожара на проспекте Гагарина (ВИДЕО, ФОТО)

Сгорела квартира на 11-м этаже 14-этажки, погиб один человек.



// РЕДПОСТ

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов прибыл на место пожара на проспекте Гагарина, 165.



Игорь Терехов ознакомился с ситуацией на месте и пообщался с жильцами дома.



Пожар на Гагарина (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)



По его словам, сгоревшей квартирой сейчас занимаются работники Жилкомсервиса.

Также оценивается состояние квартир, пострадавших результате тушения пожара. В частности, рассматривается вопрос подачи электроэнергии - до вечера ее должны пустить по времянке в квартиры нижних и верхних этажей, находящихся в одном стояке со сгоревшей квартирой.

Последствия пожара на проспекте Гагарина. Фоторепортаж

Жильцов квартиры на 10 этаже (под сгоревшей) расселят в гостиницу на время устранения последствий пожара.

Также город организует питание для жильцов пострадавших квартир через супермаркет «Рост».





Напомним, 9 февраля около половины пятого утра произошел пожар в 14-этажном жилом доме по проспекту Гагарина 165. Горела квартира на 11-м этаже на площади около 100 кв.м. Спасатели эвакуировали 22 человека, еще 13 жильцов дома были спасены. В сгоревшей квартире обнаружено тело 36-летнего мужчины.