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09.02.2021  09:40   

Пожар на Гагарина (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)

В половине пятого утра 9 декабря произошел пожар в 14-этажке на проспекте Гагарина, 165/2.

По словам очевидцев, огнем были охвачены несколько квартир в 11-этажном жилом доме по адресу пр.Гагарина, 165/2. Людей эвакуировали.

«Сегодня, 09.02.21, в 5 утра горело сразу несколько квартир на 11-м этаже по пр. Гагарина, 165. Тушили два с половиной часа. Приехало примерно 12 машин спасателей, скорые и полиция. Причина пожара пока неизвестна», - пишут очевидцы

Свидетели говорят, что один из жильцов квартиры, спасаясь от огня, висел на балконе. Квартира выгорела полностью.

Позже в соцсетях появилась информация, что при пожаре на Гагарина погиб 37-летний мужчина. Пишут, что пожарные не могли протянуть шланги и нормально подъехать к дому, так как весь двор был заставлен машинами.

По информации пресс-службы ГСЧС области, 9 февраля в 4:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в 14-этажном жилом доме по адресу: г.. Харьков, проспепкт Гагарина 165.

К месту пожара немедленно было направлено 7 отделений службы спасения на автоцистернах и 2 отделения на автолестнице. На момент прибытия пожарных горела квартира на 11-м этаже на площади около 100 кв.м.
 
Из-за сильного задымления верхних этажей спасателям пришлось выводить на свежий воздух 22 человека. Еще 13 жильцов дома были спасены.
 
В 7:03 пожар был локализован и в 8:58 окончательно ликвидировано. Во время тушения пожара в квартире пожарными было обнаружено тело погибшего мужчины 1984 г.р. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
 
 
Жильцов квартиры на 10 этаже (под сгоревшей) городские власти расселят на время устранения последствий пожара. Также город организует питание для жильцов пострадавших квартир через супермаркет «Рост»
 

 

Тэги:  пожар, пожар на гагарина, харьков
 
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