Пожар на Гагарина (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)

В половине пятого утра 9 декабря произошел пожар в 14-этажке на проспекте Гагарина, 165/2.
По словам очевидцев, огнем были охвачены несколько квартир в 11-этажном жилом доме по адресу пр.Гагарина, 165/2. Людей эвакуировали.
«Сегодня, 09.02.21, в 5 утра горело сразу несколько квартир на 11-м этаже по пр. Гагарина, 165. Тушили два с половиной часа. Приехало примерно 12 машин спасателей, скорые и полиция. Причина пожара пока неизвестна», - пишут очевидцы
Свидетели говорят, что один из жильцов квартиры, спасаясь от огня, висел на балконе. Квартира выгорела полностью.
Позже в соцсетях появилась информация, что при пожаре на Гагарина погиб 37-летний мужчина. Пишут, что пожарные не могли протянуть шланги и нормально подъехать к дому, так как весь двор был заставлен машинами.
По информации пресс-службы ГСЧС области, 9 февраля в 4:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в 14-этажном жилом доме по адресу: г.. Харьков, проспепкт Гагарина 165.
Сегодня достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. Возможны встречи со старыми друзьями или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
Утром и днем в Харькове ожидается сильный снег, сильная метель (II уровень опасности, оранжевый). На протяжении суток значительные осадки (снег, дождь, ледяной дождь), метель, порывы восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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