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09.02.2021  11:03   

Последствия пожара на проспекте Гагарина. Фоторепортаж

Напомним, 9 февраля около половины пятого утра произошел пожар в 14-этажном жилом доме по проспекту Гагарина 165. Горела квартира на 11-м этаже на площади около 100 кв.м. Спасатели эвакуировали 22 человека, еще 13 жильцов дома были спасены. В сгоревшей квартире обнаружено тело 36-летнего мужчины.

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Тэги:  пожар на гагарина, последствия пожара
 
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