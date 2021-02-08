08.02.2021 16:31

В Харькове спасатели час тушили мусор в двухэтажном офисе

Бойцы ГСЧС 8 февраля в 13:45 получили сигнал о пожаре в двухэтажном офисном здании по ул. Маршала Бажанова, 21/23.

На момент их прибытия под лестничной клеткой горел мусор, автомобильные покрышки и пластмасса на площади около 10 кв.м.

В 14:49 огнеборцы полностью ликвидировали возгорание.

Причина возникновения пожара устанавливается.