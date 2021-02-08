Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове спасатели час тушили мусор в двухэтажном офисе
08.02.2021  16:31   

В Харькове спасатели час тушили мусор в двухэтажном офисе

 
Бойцы ГСЧС 8 февраля в 13:45 получили сигнал о пожаре в двухэтажном офисном здании по ул. Маршала Бажанова, 21/23.
 
На момент их прибытия под лестничной клеткой горел мусор, автомобильные покрышки и пластмасса на площади около 10 кв.м.
 
В 14:49 огнеборцы полностью ликвидировали возгорание.
 
Причина возникновения пожара устанавливается.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, офис, мусор
 
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