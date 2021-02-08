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08.02.2021  11:09   

Тело на козырьке над подъездом: на Салтовке насмерть разбилась женщина (ВИДЕО)

ЧП произошло в 522 микрорайоне.

Утром 8 января в многоэтажке по улице Валентиновской, 9, на козырьке подъезда обнаружено тело женщины.

На месте патрульные, официальная информация уточняется.

О произошедшем сообщили очевидцы, разместив видео происшествия в местных пабликах.

В пресс-службе Нацполиции уточнили, что предварительная версия – самоубийство. Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Киевского районного отделения полиции.

Внимание, ненормативная лексика

Тэги:  выпал из окна, харьков, полиция
 
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