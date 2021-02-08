Тело на козырьке над подъездом: на Салтовке насмерть разбилась женщина (ВИДЕО)

ЧП произошло в 522 микрорайоне.
Утром 8 января в многоэтажке по улице Валентиновской, 9, на козырьке подъезда обнаружено тело женщины.
На месте патрульные, официальная информация уточняется.
О произошедшем сообщили очевидцы, разместив видео происшествия в местных пабликах.
В пресс-службе Нацполиции уточнили, что предварительная версия – самоубийство. Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Киевского районного отделения полиции.
Внимание, ненормативная лексика
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