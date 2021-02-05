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05.02.2021  18:58   

Копы скрывали преступления ради статистики (ФОТО)

Двум полицейским сообщено о подозрении.

Как рассказал начальник отдела областной прокуратуры Александр Цимбалистенко, досудебным расследованием установлено, что в марте 2020 года неизвестные лица ограбили мужчину, завладев его деньгами. 
 
Потерпевший обратился в Холодногорский отдел полиции ГУНП в Харьковской области. 
 
Оперуполномоченный, понимая, что совершено тяжкое преступление, предусмотренное ч. 2 ст.  186 УК Украины, чтобы не портить статистические показатели состояния правопорядка, решил не давать ход делу. 
 
Полицейский отказал потерпевшему в приеме заявления и приказал ему подписать письмо бумаги с напечатанным текстом в том, что он якобы нашел деньги.
 
Кроме того, в сентябре 2020 года в городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи им.  проф.  А. И. Мещанинова доставили мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясение головного мозга и ушибом грудной клетки. 
 
Мужчина пояснил, что на него напала группа неизвестных лиц, которые нанесли ему телесные повреждения и ограбили. 
 
Несмотря на эти объяснения, другой оперуполномоченный Холодногорского отдела полиции ГУНП в Харьковской области, также «борясь» за хорошие показатели и желая скрыть преступление, предусмотренное ч. 2 ст.  187 УК Украины, опросил потерпевшего без письменной фиксации, заявление в преступлении у него, не принял и уговорил мужчину заявить под видеозапись на мобильный телефон о том, что он не имеет претензий по поводу совершенного в отношении него преступления.
 
Ни одно из указанных сообщений в тяжелых преступлениях не было записанно в ЕРДР и расследований.
 
5 января 2021 года в помещении указанного отдела полиции проведен обыска, изъяты соответствующие материалы.
 
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении полицейских от занимаемых должностей.
 
Устанавливаются другие правоохранители, причастны к совершению указанного уголовного правонарушения.
 
Досудебное расследование проводят следователи Территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтаве, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления внутренней безопасности в Харьковской области Департамента внутренней безопасности ЧП Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до трех месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.
 
Примечание: в согласовании со ст.  62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и быть не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вина не будет доказано в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  скрыли преступления, мошенничество, харьков, ограбление
 
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