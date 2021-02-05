05.02.2021 18:58

Копы скрывали преступления ради статистики (ФОТО)

Двум полицейским сообщено о подозрении.

Как рассказал начальник отдела областной прокуратуры Александр Цимбалистенко, досудебным расследованием установлено, что в марте 2020 года неизвестные лица ограбили мужчину, завладев его деньгами.

Потерпевший обратился в Холодногорский отдел полиции ГУНП в Харьковской области.

Оперуполномоченный, понимая, что совершено тяжкое преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 186 УК Украины, чтобы не портить статистические показатели состояния правопорядка, решил не давать ход делу.

Полицейский отказал потерпевшему в приеме заявления и приказал ему подписать письмо бумаги с напечатанным текстом в том, что он якобы нашел деньги.

Кроме того, в сентябре 2020 года в городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова доставили мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясение головного мозга и ушибом грудной клетки.

Мужчина пояснил, что на него напала группа неизвестных лиц, которые нанесли ему телесные повреждения и ограбили.

Несмотря на эти объяснения, другой оперуполномоченный Холодногорского отдела полиции ГУНП в Харьковской области, также «борясь» за хорошие показатели и желая скрыть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 187 УК Украины, опросил потерпевшего без письменной фиксации, заявление в преступлении у него, не принял и уговорил мужчину заявить под видеозапись на мобильный телефон о том, что он не имеет претензий по поводу совершенного в отношении него преступления.

Ни одно из указанных сообщений в тяжелых преступлениях не было записанно в ЕРДР и расследований.

5 января 2021 года в помещении указанного отдела полиции проведен обыска, изъяты соответствующие материалы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении полицейских от занимаемых должностей.

Устанавливаются другие правоохранители, причастны к совершению указанного уголовного правонарушения.

Досудебное расследование проводят следователи Территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтаве, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления внутренней безопасности в Харьковской области Департамента внутренней безопасности ЧП Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до трех месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Примечание: в согласовании со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и быть не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вина не будет доказано в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.