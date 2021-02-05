Главная Новости Криминал и происшествия Драка в многоэтажке на ХТЗ: нападавшего вычислили по кровавым следам на одежде
05.02.2021  09:39   

Драка в многоэтажке на ХТЗ: нападавшего вычислили по кровавым следам на одежде

Мужчину, который, вероятно, нанес телесные повреждения соседу, задержали патрульные.

Сегодня ночью патрульные получили вызов на улицу Библика – там медики госпитализировали в больницу мужчину с тяжелыми телесными повреждениями.

Патрульные опросили соседей и выяснили, что конфликт произошел в одной из квартир многоэтажки.

Зайдя в квартиру, патрульные обнаружили 44-летнего гражданина, одежда которого была в пятнах бурого цвета. Также в квартире патрульные обнаружили следы крови и нож со следами крови.

Подробности происшествия выясняла вызванная на место следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  драка, нож, полиция, харьков
 
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