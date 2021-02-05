Драка в многоэтажке на ХТЗ: нападавшего вычислили по кровавым следам на одежде

Мужчину, который, вероятно, нанес телесные повреждения соседу, задержали патрульные.
Сегодня ночью патрульные получили вызов на улицу Библика – там медики госпитализировали в больницу мужчину с тяжелыми телесными повреждениями.
Патрульные опросили соседей и выяснили, что конфликт произошел в одной из квартир многоэтажки.
Зайдя в квартиру, патрульные обнаружили 44-летнего гражданина, одежда которого была в пятнах бурого цвета. Также в квартире патрульные обнаружили следы крови и нож со следами крови.
Подробности происшествия выясняла вызванная на место следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку.
В результате вторжения холодного арктического воздуха из районов Баренцева моря, 5 февраля на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха в течение суток до -1...-6°С. Ожидаются порывы северо-западного ветра, 15 - 20 м/с. На дорогах гололедица.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
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