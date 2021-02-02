Главная Новости Криминал и происшествия Ущерб в 100 тысяч: халатному начальнику тюрьмы светит до трех лет за решеткой
02.02.2021  14:49   

Ущерб в 100 тысяч: халатному начальнику тюрьмы светит до трех лет за решеткой

Обвинения переданы в суд.

Как сообщил начальник отдела областной прокуратуры Александр Цимбалистенко, досудебным расследованием установлено, что в декабря 2017 года один из руководителей государственного учреждения «Качановская исправительная колония № 54» подготовил, согласовал договоры поставки и последующую закупку 10 000 кг сахара-песка, 680 кг мыла.
 
Закупка проводилась в ООО по процедуре открытых торгов товаров по существенно завышенным ценам по сравнении с производителями и Официальными дистрибьюторами по продаже этих товаров на рынке Украины.
 
Вследствие служебной халатности указанного лица государственным интересам в лице ГУ «Качановская исправительная колония № 54» нанес материальный ущерб на общую сумму почти 100 тыс.  грн.
 
Кроме того, по результатам предварительного расследования в интересах государства подготовлено и предъявлено в суд исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного преступлением на общую сумму 100 тыс.  грн.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, халатность
 
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