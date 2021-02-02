02.02.2021 14:49

Ущерб в 100 тысяч: халатному начальнику тюрьмы светит до трех лет за решеткой

Обвинения переданы в суд.

Как сообщил начальник отдела областной прокуратуры Александр Цимбалистенко, досудебным расследованием установлено, что в декабря 2017 года один из руководителей государственного учреждения «Качановская исправительная колония № 54» подготовил, согласовал договоры поставки и последующую закупку 10 000 кг сахара-песка, 680 кг мыла.

Закупка проводилась в ООО по процедуре открытых торгов товаров по существенно завышенным ценам по сравнении с производителями и Официальными дистрибьюторами по продаже этих товаров на рынке Украины.

Вследствие служебной халатности указанного лица государственным интересам в лице ГУ «Качановская исправительная колония № 54» нанес материальный ущерб на общую сумму почти 100 тыс. грн.

Кроме того, по результатам предварительного расследования в интересах государства подготовлено и предъявлено в суд исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного преступлением на общую сумму 100 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.