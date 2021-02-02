На Харьковщине медики приняли роды прямо в карете скорой помощи

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщили, что 31 января в 3:31 в службу «103» поступил экстренный вызов к 23-летней роженице в один из населенных пунктов Двуречанского района. На вызов прибыла бригада ЭМП 2308.
Во время транспортировки у беременной начались схватки. Специавтомобиль остановили и бригада начала принимать роды. Благодаря профессиональным действиям медиков, беременная родила мальчика весом 3,2 кг, с ростом 51 см.
Роженицу, вместе с новорожденным госпитализировали в лечебное учреждение.
Сегодня любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – удержаться от конфликтов и быть готовым к переменам настроения (и у себя, и у окружающих).
3 февраля по Харькову и области сохранится туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
влажность:
давление:
ветер: