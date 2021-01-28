28.01.2021 14:50

Ударил бутылкой по голове и пытался изнасиловать малолетнюю. Рецидивист-насильник задержан

Как сообщили в департаменте уголовного розыска, 27 января 2021 года малолетняя жительница одного сел Волчанского района Харьковской области возвращалась из учебного заведения домой. Пройдя 100 метров на нее напал 38-летний неизвестный.

Злоумышленник ударил ребенка стеклянной бутылкой по голове, после чего закрыл рот одной рукой, а второй нанес ей два удара в переносицу и челюсть. Впоследствии попытался ее изнасиловать.

К счастью девочка не растерялась и стала активно сопротивляться, кричала и даже сумела сорвать с него маску. Злоумышленник испугался шума и сбежал с места преступления, оставив там свои вещи.

Оперативники, совместно с участковыми и работниками патрульной полиции отдела полиции №1 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области задержли подозреваемого.

Установлено, что нападающий уже дважды отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений и преступлений против собственности. Оказалось, что он всего лишь 21 января освободился из мест заключения.

Несовершеннолетняя на данный момент в безопасности, а вот мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.