Главная Новости Криминал и происшествия Ударил бутылкой по голове и пытался изнасиловать малолетнюю. Рецидивист-насильник задержан
28.01.2021  14:50   

Ударил бутылкой по голове и пытался изнасиловать малолетнюю. Рецидивист-насильник задержан

 
Как сообщили в департаменте уголовного розыска, 27 января 2021 года малолетняя жительница одного сел Волчанского района Харьковской области возвращалась из учебного заведения домой. Пройдя 100 метров на нее напал 38-летний неизвестный.
 
Злоумышленник ударил ребенка стеклянной бутылкой по голове, после чего закрыл рот одной рукой, а второй нанес ей два удара в переносицу и челюсть. Впоследствии попытался ее изнасиловать.
 
 
К счастью девочка не растерялась и стала активно сопротивляться, кричала и даже сумела сорвать с него маску. Злоумышленник испугался шума и сбежал с места преступления, оставив там свои вещи.
 
Оперативники, совместно с участковыми и работниками патрульной полиции отдела полиции №1 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области задержли подозреваемого.
 
 
Установлено, что нападающий уже дважды отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений и преступлений против собственности. Оказалось, что он всего лишь 21 января освободился из мест заключения.
 
Несовершеннолетняя на данный момент в безопасности, а вот мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
 
Напомним, что 12 ноября 2020 года вблизи вагоностроительного завода по улице Большая Панасовская в Харькове неизвестный мужчина нанес телесные повреждения и изнасиловал 22-летнюю девушку.
 
Источник:   Департамент уголовного розыска
 Тэги:  насильник, рецидивист, малолетняя, полиция
 
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