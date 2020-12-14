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14.12.2020  16:10   

ФОТО: В Песочине изнасиловали 50-летнюю женщину, когда она шла на работу - ГУНП

22-летний злоумышленник затащил потерпевшую на пустырь и изнасиловал. Задержали правонарушителя двое случайных прохожих и передали полицейским.


hk.npu.gov.ua
Как сообщают в пресс-службе главка, 14 декабря около 6:30 в поселке Песочин 50-летняя женщина шла на работу, когда внезапно на нее напал неизвестный и изнасиловал.
 
Когда женщина звала на помощь, ее услышали случайные прохожие.
 
Насильник бросился наутек, прихватив женскую сумку, но мужчины догнали его и удерживали до приезда полиции.
 
 
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
 
Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
 
Следственные действия продолжаются.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  изнасилование, песочин, полиция
 
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