14.12.2020 16:10

ФОТО: В Песочине изнасиловали 50-летнюю женщину, когда она шла на работу - ГУНП

22-летний злоумышленник затащил потерпевшую на пустырь и изнасиловал. Задержали правонарушителя двое случайных прохожих и передали полицейским.



hk.npu.gov.ua

Как сообщают в пресс-службе главка, 14 декабря около 6:30 в поселке Песочин 50-летняя женщина шла на работу, когда внезапно на нее напал неизвестный и изнасиловал.

Когда женщина звала на помощь, ее услышали случайные прохожие.

Насильник бросился наутек, прихватив женскую сумку, но мужчины догнали его и удерживали до приезда полиции.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.