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17.01.2021  18:11   

Избил и изнасиловал. Харьковская полиция ищет насильника молодой девушки

 
Как сообщили в отделе коммуникации областного главка, 12 ноября 2020 года около 23:58 в полицию поступило сообщение о том, что вблизи вагоностроительного завода по улице Большая Панасовская в Харькове неизвестный мужчина нанес телесные повреждения и изнасиловал 22-летнюю девушку.
 
Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч.1 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник объявлен в розыск.
 
Его приметы: на вид около 30 лет, рост 180 см, атлетического телосложения.
 
Был одет в темную куртку с капюшоном, синие джинсы, темные кроссовки с белой подошвой. Имел при себе темную барсетку через плечо.
 
Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах совершения преступления или причастного к нему лица просьба сообщить ее в отдел полиций №2 Харьковского районного управления полиции № 3 по телефонам: (057) 712 50 22, 102 или другим удобным для вас способом.
 
Видео подозреваемого было опубликовано в харьковских пабликах 17 января.
Тэги:  полиция, насильник, харьков, розыск
 
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