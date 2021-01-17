17.01.2021 18:11

Избил и изнасиловал. Харьковская полиция ищет насильника молодой девушки

Как сообщили в отделе коммуникации областного главка, 12 ноября 2020 года около 23:58 в полицию поступило сообщение о том, что вблизи вагоностроительного завода по улице Большая Панасовская в Харькове неизвестный мужчина нанес телесные повреждения и изнасиловал 22-летнюю девушку.

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч.1 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник объявлен в розыск.

Его приметы: на вид около 30 лет, рост 180 см, атлетического телосложения.

Был одет в темную куртку с капюшоном, синие джинсы, темные кроссовки с белой подошвой. Имел при себе темную барсетку через плечо.

Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах совершения преступления или причастного к нему лица просьба сообщить ее в отдел полиций №2 Харьковского районного управления полиции № 3 по телефонам: (057) 712 50 22, 102 или другим удобным для вас способом.