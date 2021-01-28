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28.01.2021  09:08   

ДТП: две девятки разбились всмятку под Харьковом (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Дергачевском районе Харьковской области.

Сообщение о столкновении двух автомобилей «ВАЗ-2109» в селе Двуречный Кут поступило в полицию 27 января около 11:45.

В результате аварии травмы получили 32 и 48-летние водители транспортных средств. Их доставили в больницу.

Информация о происшествии зарегистрирована в отделе полиции № 3 Харьковского районного управления полиции № 3.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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