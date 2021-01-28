ДТП: две девятки разбились всмятку под Харьковом (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Дергачевском районе Харьковской области.
Сообщение о столкновении двух автомобилей «ВАЗ-2109» в селе Двуречный Кут поступило в полицию 27 января около 11:45.
В результате аварии травмы получили 32 и 48-летние водители транспортных средств. Их доставили в больницу.
Информация о происшествии зарегистрирована в отделе полиции № 3 Харьковского районного управления полиции № 3.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Сегодня главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью будет идти мелкий дождь, который усилится утром, но к полудню он должен прекратиться. Слабый туман.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
влажность:
давление:
ветер: