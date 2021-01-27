Пожар. На Героев Сталинграда сгорела квартира (ФОТО)

День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью будет идти мелкий дождь, который усилится утром, но к полудню он должен прекратиться. Слабый туман.