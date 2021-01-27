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27.01.2021  19:28   

Пожар. На Героев Сталинграда сгорела квартира (ФОТО)

О ЧП сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, произошел пожар в квартире по пр. Героев сталинграда, 6/27.

Пожарные на шести машинах  на месте и оперативно справились.

На месте и бригада скорой.

Тэги:  пожар, загорелась квартира, харьков
 
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