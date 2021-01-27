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27.01.2021  17:34   

Стрельба на Салтовке - серия из пяти выстрелов

О ЧП сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХХ, возле Парка Победы - стрельба.

Очевидцы сообшают, что были четко слышны 5 выстрелов.

Будьте осторожны

Тэги:  стрельба, салтовка, харьков
 
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