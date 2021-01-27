27.01.2021 13:43

Из-за короткого замыкания под Харьковом горел дом (ФОТО)

Пострадавших нет

27 января в 5:09 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Казачья Лопань Дергачевского района на ул. Пипенко, 18.



К месту вызова прибыло подразделение 63-го Государственного пожарно-спасательного поста ГСЧС. Разведкой пожара установлено, что дом охвачен огнем почти на всей площади в 40 кв.м.

В 6:30 огонь удалось локализовать и в 07:51 ликвидирован. Пострадавших нет.



По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало короткое замыкание электрической сети.