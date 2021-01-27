Из-за короткого замыкания под Харьковом горел дом (ФОТО)

Пострадавших нет
27 января в 5:09 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Казачья Лопань Дергачевского района на ул. Пипенко, 18.
К месту вызова прибыло подразделение 63-го Государственного пожарно-спасательного поста ГСЧС. Разведкой пожара установлено, что дом охвачен огнем почти на всей площади в 40 кв.м.
В 6:30 огонь удалось локализовать и в 07:51 ликвидирован. Пострадавших нет.
По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало короткое замыкание электрической сети.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью будет идти мелкий дождь, который усилится утром, но к полудню он должен прекратиться. Слабый туман.
Именно в этот день 1945 года Советская Армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
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