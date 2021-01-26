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26.01.2021  08:57   

Автопоцелуй перед мостом влюбленных (ФОТО)

Авария произошла вечером 25 января.

На перекрестке Клочковского спуска с проспектом Независимости столкнулись два автомобиля.

Фото аварии очевидцы разместили в местных пабликах.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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