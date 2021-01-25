25.01.2021 14:49

Вылетел на встречку: полицейский чуть не убил трех человек

Сообщено о подозрении младшему инспектору одного из отделений ГУНП.

По данным следствия, вечером 31 декабря 2019 года указанный сержант полиции, управляя автомобилем «Dacia Logan», двигался по ул. Тюрінській в г. Харькове в направлении метро «Киевская».

В салоне автомобиля также находились жена полицейского и его 5-летний сын.

В это же время во встречном направлении двигался другой автомобиль той же марки, за рулем которого находился 40-летний мужчина. Полицейский, не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, в результате чего машины столкнулись.

Сам полицейский, его жена и сын получили легкие телесные повреждения. 40-летний водитель другой машины получил телесные повреждения средней тяжести.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.