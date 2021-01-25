25.01.2021 13:14

Обиделся и всадил нож в сердце. На Харьковщине мужчина убил односельчанина

Как сообщили правоохранители, мотивом убийства была давняя обида.

Тело убитого 67-летнего жителя село Бугаевка Изюмского района 23 января обнаружил его сосед, который сразу же позвонил брату потерпевшего. Родственник немедленно сообщил об убийстве правоохранителям.

Во время осмотра места происшествия убитого полицейские обнаружили на теле убитого проникающие колото-резанные раны в области сердца.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 31-летний житель того же села. Он сообщил, что убил мужчину из-за неприязненных отношений. В тот день он выпивший пришел к потерпевшему, ударил его по лицу и нанес несколько ножевых ранений в область сердца.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.