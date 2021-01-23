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23.01.2021  10:11   

Смертельное ДТП: Под колесами авто погибла девушка (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, в поселке Кочеток - Смертелнео ДТП.

Здесь столкнулись  мотоцикл и Mitsubishi Pajero.

Погибла 19-летняя пассажирка мотоцикла. 

Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария
 
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