Смертельное ДТП: Под колесами авто погибла девушка (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, в поселке Кочеток - Смертелнео ДТП.
Здесь столкнулись мотоцикл и Mitsubishi Pajero.
Погибла 19-летняя пассажирка мотоцикла.
Логика сегодня будет превалировать даже в любви – день совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений.
Потепление продолжается – высокие градусы радуют. А кто соскучится по холоду, тому порывистый ветер снизит температурный комфорт.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
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