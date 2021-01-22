22.01.2021 17:49

Афера на 5 миллионов: госрегистратору сообщено о подозрении

сообщено о подозрении государственному регистратору по факту злоупотребления полномочиями с целью получения неправомерной выгоды, что повлекло тяжкие последствия.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков, досудебным расследованием установлено, что в марте 2020 года в одной из районных государственных администраций обратился представитель общества с ограниченной ответственностью с заявлением о государственной регистрации прав на нежилые помещения, расположенные по ул. Сумской н. Харькова. Указанные помещения принадлежат на праве собственности другой компании.

Государственный регистратор осуществил необходимую проверку и установил, что представленные документы не соответствуют сведениям, содержащимся в государственных реестрах, а также наличие действующего запрета и ареста, зарегистрированных на основании определения суда.

Несмотря на основания для отказа в проведении государственной регистрации прав, государственный регистратор осуществил регистрацию прав на нежилые помещения за ООО и таким образом противоправно лишил компанию права собственности, чем причинил материальный ущерб на сумму свыше 5,5 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляют следователи Харьковского районного управления полиции № 1, оперативное сопровождение — Управления СБ Украины в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.