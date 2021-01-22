22.01.2021 13:09

Пожар на Салтовке: горела квартира напротив конечной троллейбуса (ВИДЕО)

Ликвидирован пожар в жилой 12-этажке.



//kh.dsns.gov.ua

21 января в 12:29 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 12-этажном жилом доме по ул. Барабашова, 46.



К месту пожара были направлены 2 пожарно-спасательных отделения пожарно-спасательных частей на автоцистернах и 1 пожарная автолестница.

На момент прибытия спасателей на 2-м этаже в коридоре горели домашние вещи на площади 5 кв.м.



В 12:49 пожарные локализовали огонь и в 13:08 ликвидировали.



Причина возникновения пожара устанавливается.