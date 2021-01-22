Пожар на Салтовке: горела квартира напротив конечной троллейбуса (ВИДЕО)

Ликвидирован пожар в жилой 12-этажке.
21 января в 12:29 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 12-этажном жилом доме по ул. Барабашова, 46.
К месту пожара были направлены 2 пожарно-спасательных отделения пожарно-спасательных частей на автоцистернах и 1 пожарная автолестница.
На момент прибытия спасателей на 2-м этаже в коридоре горели домашние вещи на площади 5 кв.м.
В 12:49 пожарные локализовали огонь и в 13:08 ликвидировали.
Причина возникновения пожара устанавливается.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью.
Потепление продолжается – высокие градусы радуют. А кто соскучится по холоду, тому порывистый ветер снизит температурный комфорт.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
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