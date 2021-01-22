Главная Новости Криминал и происшествия Пожар на Салтовке: горела квартира напротив конечной троллейбуса (ВИДЕО)
22.01.2021  13:09   

Пожар на Салтовке: горела квартира напротив конечной троллейбуса (ВИДЕО)

Ликвидирован пожар в жилой 12-этажке.


//kh.dsns.gov.ua

21 января в 12:29 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 12-этажном жилом доме по ул. Барабашова, 46.

К месту пожара были направлены 2 пожарно-спасательных отделения пожарно-спасательных частей на автоцистернах и 1 пожарная автолестница.

На момент прибытия спасателей на 2-м этаже в коридоре горели домашние вещи на площади 5 кв.м.

В 12:49 пожарные локализовали огонь и в 13:08 ликвидировали.

Причина возникновения пожара устанавливается.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.01 Криминал и происшествия Под Харьковом нашли труп хозяина сгоревшего дома (ФОТО) 22.01 Криминал и происшествия Пожар в доме престарелых: генпрокуратура озвучила три основные версии 22.01 Власть Игорь Терехов дал задание выявлять нелегальные реабилитационные центры и хосписы в Харькове
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 