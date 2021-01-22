22.01.2021 11:20

Сын до смерти забил палкой прикованную к постели мать (ФОТО)

49-летний житель Чугуевского района до смерти забил женщину палкой.

20 января до Чугуевского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в одном и частных домов города Чугуева обнаружили тело женщины с многочисленными телесными повреждениями

В ходе проведения оперативно-следственных действий полицейские задержали лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 49-летний безработный сын погибшей.

Установлено, что будучи в состоянии алкогольного опьянения он поссорился с матерью. В ходе конфликта подозреваемый до смерти забил деревянной палкой 81-летнюю женщину, прикованную к постели в связи с болезнью.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.