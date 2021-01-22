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22.01.2021  11:20   

Сын до смерти забил палкой прикованную к постели мать (ФОТО)

49-летний житель Чугуевского района до смерти забил женщину палкой.

 
20 января до Чугуевского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в одном и частных домов города Чугуева обнаружили тело женщины с многочисленными телесными повреждениями
 
В ходе проведения оперативно-следственных действий полицейские  задержали лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 49-летний безработный сын погибшей.
 
 
Установлено, что будучи в состоянии алкогольного опьянения он поссорился с матерью. В ходе конфликта подозреваемый до смерти забил деревянной палкой 81-летнюю женщину, прикованную к постели в связи с болезнью.
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  убийство, убил мать, чугуев
 
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