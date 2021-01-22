Пожар в доме престарелых: задержан еще один человек

Правоохранители задержали уже четырех человек по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове.
Задержана жена арендатора здания, которая фактически управляла заведением. Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Женщина является директором частного предприятия. Ей инкриминируют причастность к организации нелегального частного дома престарелых. До этого были задержаны трое причастных - владелец домовладения, арендатор дома и администратор пансионата.
"Всем им готовятся сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения", - заявила Венедиктова.
Пожар в частном доме для престарелых. Фоторепортаж
Генпрокурор добавила, что супруги, которые организовали дом престарелых в Харькове, оценивали услуги пребывания в пансионате "Золотое время" в среднем в 15 тысяч гривен в месяц.
Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.
Все новости о пожаре в частном доме для престарелых в Харькове
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью.
С 22 января ожидается период аномально теплой погоды благодаря выносу воздушных масс с юго-запада. В пятницу на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
влажность:
давление:
ветер: