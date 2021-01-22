22.01.2021 08:56

Пожар в доме престарелых: задержан еще один человек

Правоохранители задержали уже четырех человек по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове.

Задержана жена арендатора здания, которая фактически управляла заведением. Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.



Женщина является директором частного предприятия. Ей инкриминируют причастность к организации нелегального частного дома престарелых. До этого были задержаны трое причастных - владелец домовладения, арендатор дома и администратор пансионата.



"Всем им готовятся сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения", - заявила Венедиктова.

Пожар в частном доме для престарелых. Фоторепортаж



Генпрокурор добавила, что супруги, которые организовали дом престарелых в Харькове, оценивали услуги пребывания в пансионате "Золотое время" в среднем в 15 тысяч гривен в месяц.



Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.

Все новости о пожаре в частном доме для престарелых в Харькове