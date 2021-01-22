Главная Новости Криминал и происшествия Пожар в доме престарелых: задержан еще один человек
22.01.2021  08:56   

Пожар в доме престарелых: задержан еще один человек

Правоохранители задержали уже четырех человек по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове.

Задержана жена арендатора здания, которая фактически управляла заведением. Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Женщина является директором частного предприятия. Ей инкриминируют причастность к организации нелегального частного дома престарелых. До этого были задержаны трое причастных - владелец домовладения, арендатор дома и администратор пансионата.

"Всем им готовятся сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения", - заявила Венедиктова.

Пожар в частном доме для престарелых. Фоторепортаж

Генпрокурор добавила, что супруги, которые организовали дом престарелых в Харькове, оценивали услуги пребывания в пансионате "Золотое время" в среднем в 15 тысяч гривен в месяц.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.

Все новости о пожаре в частном доме для престарелых в Харькове

Тэги:  пожар в доме престарелых, пожар, дом престарелых, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.01 Криминал и происшествия Пожар в доме престарелых: генпрокуратура озвучила три основные версии 22.01 Криминал и происшествия Пожар в доме престарелых: в горсовете рассказали о состоянии пострадавших 22.01 Власть Игорь Терехов дал задание выявлять нелегальные реабилитационные центры и хосписы в Харькове
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 