22.01.2021 08:13

Пожар в доме престарелых: задержаны три человека (ФОТО)

По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибель 15 человек, по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 УК Украины, задержаны три человека.





Среди задержанных - лицо, которому принадлежит дом, где произошел пожар, арендатор этого здания и администратор указанного учреждения.



В настоящее время устанавливается местонахождение других лиц, причастных к работе доме престарелых.



Причастность задержанных к работе этого дома подтверждается допросами свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, а также другими документами.

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В настоящее время по месту жительства задержанных и других лиц, причастных к работе указанного учреждения, проводятся неотложные следственные действия.

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Досудебное расследование продолжается, выполняются первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного уголовного преступления.

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