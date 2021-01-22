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22.01.2021  08:13   

Пожар в доме престарелых: задержаны три человека (ФОТО)

По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибель 15 человек, по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 УК Украины, задержаны три человека.



Среди задержанных - лицо, которому принадлежит дом, где произошел пожар, арендатор этого здания и администратор указанного учреждения.

В настоящее время устанавливается местонахождение других лиц, причастных к работе доме престарелых.

Причастность задержанных к работе этого дома подтверждается допросами свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, а также другими документами.

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В настоящее время по месту жительства задержанных и других лиц, причастных к работе указанного учреждения, проводятся неотложные следственные действия.

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Досудебное расследование продолжается, выполняются первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного уголовного преступления.

Все новости о пожаре в частном доме для престарелых в Харькове

 

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  пожар в доме престарелых, пожар, харьков
 
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