21.01.2021 19:58

Пожар в хосписе: полиция открыла уголовное дело (ВИДЕО)

Причины трагического пожара в Харькове будет устанавливать усиленная следственно-оперативная группа Нацполиции: начато уголовное производство.



В пожаре погибли 15 человек. Следователи начали уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности. По всем признакам пожар квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня. Об этом шла речь во время экстренного брифинга руководителей Национальной полиции Украины Игоря Клименко и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина сегодня, 21 января. В пожаре погибли 15 человек. Следователи начали уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности. По всем признакам пожар квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня. Об этом шла речь во время экстренного брифинга руководителей Национальной полиции Украины Игоря Клименко и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина сегодня, 21 января.

Сегодня в Харькове произошла ужасная трагедия: в результате пожара погибло 15 человек.

Николай Чечеткин сообщил, что информация о пожаре в двухэтажном жилом доме в Харькове поступила в 15:03:

«Сначала туда прибыли первые подразделения службы по чрезвычайным ситуациям - четыре единицы техники и пожарная лестница. В 16:14 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. В 16:53 пожар полностью ликвидирован. В ликвидации пожара было обнаружено 15 погибших, 5 человек – госпитализированы в лечебные учреждения. По всем признакам пожар квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня».





Пожар в частном доме для престарелых. Фоторепортаж Также глава ведомства призвал граждан соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в холодный период при использовании приборов для обогрева.

Игорь Клименко отметил, что на момент пожара в доме, на который у полицейских на это время отсутствуют документы относительно функционирования там любого заведения, находилось более 30-ти человек.

«Национальная полиция безотлагательно начала уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности. Мы допрашиваем трех человек из числа обслуживающего персонала, в частности управляющего так называемого дома для лиц преклонного возраста. Также в ближайшее время допросим владелицу этого дома. В Главном следственном управлении создано усиленную следственно-оперативную группу, которая выехала на место трагедии», - сообщил Председатель Нацполиции.