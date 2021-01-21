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21.01.2021  17:57   

Пожар в частном доме для престарелых. Фоторепортаж

Подробнее про пожар в частном доме для престарелых в Харькове.

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Тэги:  пожар, дом для престарелых, харьков
 
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