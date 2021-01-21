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21.01.2021  17:43   

Спасатели рассказали как горел частный дом для престарелых (ВИДЕО)

В частности, сотрудник службы спасения сообщил, что в доме были деревянные перекрытия, а пол был покрыт горючим материалом. По пустотным перекрытиям пламя быстро охватило все здание.

Также он рассказал, что в комнатах у кроватей стояли масляные обогреватели.

Причины пожара на данный момент устанавливаются.

Тэги:  пожар, дом престарелых харьков
 
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