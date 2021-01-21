21.01.2021 11:03

На пепелище частного дома обнаружено тело погибшего

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.





20 января в 21:52 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в деревянном частном жилом доме в селе Мурафа Краснокутского района на ул. Дружбы, 9.



К месту происшествия прибыли спасатели 57-й Государственной пожарно-спасательной части. На тот момент под воздействием огня деревянные конструкции дома уже начали разрушаться. Огонь охватил всю площадь дома в 100 кв.м.

В ходе ликвидации пожара под грудой обломков и пожарного мусора спасатели нашли обгоревшие останки человека. Погибшим оказался владелец дома, 1951 года рождения.



Локализация огня состоялась в 22:30, ликвидация - в 04:40.



На месте происшествия работали 5 человек личного состава и 1 единица пожарной техники ГСЧС.



