На пепелище частного дома обнаружено тело погибшего

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.
20 января в 21:52 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в деревянном частном жилом доме в селе Мурафа Краснокутского района на ул. Дружбы, 9.
К месту происшествия прибыли спасатели 57-й Государственной пожарно-спасательной части. На тот момент под воздействием огня деревянные конструкции дома уже начали разрушаться. Огонь охватил всю площадь дома в 100 кв.м.
В ходе ликвидации пожара под грудой обломков и пожарного мусора спасатели нашли обгоревшие останки человека. Погибшим оказался владелец дома, 1951 года рождения.
Локализация огня состоялась в 22:30, ликвидация - в 04:40.
На месте происшествия работали 5 человек личного состава и 1 единица пожарной техники ГСЧС.
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21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
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