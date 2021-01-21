21.01.2021 09:55

По решению суда земля вернулась в собственность общины

Суд удовлетворил иск прокуратуры о возвращении земельного участка стоимостью около 650 тыс. грн в распоряжение территориальной общины

В 2014 году фермер получил в аренду на 30 лет земельный участок. Площадь участка, расположенного на территории Богодуховского района Харьковской области, составляет около 25 га.



Установлено, что указанный фермер уже имел в пользовании сельскохозяйственные земли и не имел права на повторное и бесплатное получение дополнительных участков. Приказом ГУ Госгеокадастра земельный участок стоимостью около 650 тыс. грн был передан в аренду с нарушением требований действующего законодательства, в частности без проведения торгов. Нарушение требований ст 116, 118, 121, 123, 134 Земельного кодекса Украины, ст 7, 12 Закона Украины «О фермерском хозяйстве» стали основанием для направления местной прокуратурой соответствующего иска в суд.



Богодуховский районный суд удовлетворил исковое заявление Дергачевской местной прокуратуры о признании незаконными и отмене приказов ГУ Госгеокадастра, признании недействительным и отмене государственной регистрации договора аренды земли стоимостью около 650 тыс. грн. и возвращение участка в распоряжение территориальной общины.

Решение суда вступит в законную силу по истечении сроков на апелляционное обжалование.