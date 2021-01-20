20.01.2021 11:03

Внедорожник сгорел под Харьковом (ФОТО)

Пожар в автомобиле ликвидировали спасатели.

19 января в 15:44 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле "УАЗ Патриот" 2006 года выпуска, который стоял во дворе частного домовладения по ул. Мирная, с. Григорьевка Дергачевского района.



К месту происшествия прибыло отделение службы спасения с. Ольшаны и местная пожарная команда пгт. Пересечная.

На момент прибытия пожарных автомобиль полностью был охвачен пламенем. Площадь пожара составляла около 10 кв.м.



В 16:05 пожар был локализован, а в 16:50 полностью ликвидирован. Пожарные предотвратили распространение пламени на жилой дом и другие застройки.

Причина возникновения пожара устанавливается.