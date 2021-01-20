Внедорожник сгорел под Харьковом (ФОТО)

Пожар в автомобиле ликвидировали спасатели.
19 января в 15:44 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле "УАЗ Патриот" 2006 года выпуска, который стоял во дворе частного домовладения по ул. Мирная, с. Григорьевка Дергачевского района.
К месту происшествия прибыло отделение службы спасения с. Ольшаны и местная пожарная команда пгт. Пересечная.
На момент прибытия пожарных автомобиль полностью был охвачен пламенем. Площадь пожара составляла около 10 кв.м.
В 16:05 пожар был локализован, а в 16:50 полностью ликвидирован. Пожарные предотвратили распространение пламени на жилой дом и другие застройки.
Причина возникновения пожара устанавливается.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Используйте его для составления планов на будущее.
Сохранится холодная погода без существенных осадков. Слабый туман, изморозь. На дорогах гололедица, снежный накат.
Другие названия праздника: Иванов день, Иоанн Креститель, Свадебник, Зимний свадебник, Перезимник, Бражник, Зимний Мясоед.
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