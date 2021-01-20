Главная Новости Криминал и происшествия Внедорожник сгорел под Харьковом (ФОТО)
20.01.2021  11:03   

Внедорожник сгорел под Харьковом (ФОТО)

Пожар в автомобиле ликвидировали спасатели.

19 января в 15:44 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле "УАЗ Патриот" 2006 года выпуска, который стоял во дворе частного домовладения по ул. Мирная, с. Григорьевка Дергачевского района.

К месту происшествия прибыло отделение службы спасения с. Ольшаны и местная пожарная команда пгт. Пересечная.

На момент прибытия пожарных автомобиль полностью был охвачен пламенем. Площадь пожара составляла около 10 кв.м.

В 16:05 пожар был локализован, а в 16:50 полностью ликвидирован. Пожарные предотвратили распространение пламени на жилой дом и другие застройки.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.01 Криминал и происшествия Горел пол в квартире. В Змиеве пожарные ликвидировали пожар в многоэтажке 19.01 Криминал и происшествия Спасатели ликвидировали пожар в жилой пятиэтажке (ФОТО) 19.01 Криминал и происшествия У лозовских спасателей выдалось горячее дежурство (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 