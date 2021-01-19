ДТП: Тройной автопоцелуй на перекрестке (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграм-канал Труха, на перекрестке 2й Пятилеки и пр.Фрунзе - ДТП.
В аварию попали три легковушки.
Сегодня дела могут даваться неожиданно легко. Через день-другой от этой легкости не останется и следа, так что потратьте время с пользой, на самое важное.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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