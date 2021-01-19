Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: Тройной автопоцелуй на перекрестке (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)
19.01.2021  17:37   

ДТП: Тройной автопоцелуй на перекрестке (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграм-канал Труха, на перекрестке 2й Пятилеки и пр.Фрунзе - ДТП.

В аварию попали три легковушки.

 

Тэги:  дтп, авария, харковь
 
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