Взрыв бытового газа в доме: хозяин в больнице (ФОТО)

В Мерефе в результате взрыва бытового газа пострадал 23-летний мужчина.
19 января в 3:08 на номер «101» поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в частном жилом доме на улице Леси Украинки, 116. По предварительной информации, в доме взорвался газ.
К месту происшествия немедленно выехало дежурное подразделение 49-й Государственной пожарно-спасательной части.
На месте спасатели выяснили, что вероятно в результате утечки газа из системы отопления в помещении кухни образовалась взрывоопасная концентрация.
В тот момент, когда на кухню зашел хозяин дома, 1997 года рождения, и произошел взрыв. Мужчина получил ожоги 3-й степени лица и верхних конечностей. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Пожара в результате взрыва не образовалось, частично разрушена одна стена. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются.
Сегодня дела могут даваться неожиданно легко. Через день-другой от этой легкости не останется и следа, так что потратьте время с пользой, на самое важное.
Сохранится холодная погода без существенных осадков. Слабый туман, изморозь. На дорогах гололедица, снежный накат.
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