Главная Новости Криминал и происшествия Взрыв бытового газа в доме: хозяин в больнице (ФОТО)
19.01.2021  10:26   

Взрыв бытового газа в доме: хозяин в больнице (ФОТО)

В Мерефе в результате взрыва бытового газа пострадал 23-летний мужчина.

19 января в 3:08 на номер «101» поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в частном жилом доме на улице Леси Украинки, 116. По предварительной информации, в доме взорвался газ.

К месту происшествия немедленно выехало дежурное подразделение 49-й Государственной пожарно-спасательной части.

На месте спасатели выяснили, что вероятно в результате утечки газа из системы отопления в помещении кухни образовалась взрывоопасная концентрация.

В тот момент, когда на кухню зашел хозяин дома, 1997 года рождения, и произошел взрыв. Мужчина получил ожоги 3-й степени лица и верхних конечностей. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Пожара в результате взрыва не образовалось, частично разрушена одна стена. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  взрыв, газ, гсчс, харьков
 
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