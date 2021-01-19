19.01.2021 10:26

Взрыв бытового газа в доме: хозяин в больнице (ФОТО)

В Мерефе в результате взрыва бытового газа пострадал 23-летний мужчина.

19 января в 3:08 на номер «101» поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в частном жилом доме на улице Леси Украинки, 116. По предварительной информации, в доме взорвался газ.



К месту происшествия немедленно выехало дежурное подразделение 49-й Государственной пожарно-спасательной части.

На месте спасатели выяснили, что вероятно в результате утечки газа из системы отопления в помещении кухни образовалась взрывоопасная концентрация.

В тот момент, когда на кухню зашел хозяин дома, 1997 года рождения, и произошел взрыв. Мужчина получил ожоги 3-й степени лица и верхних конечностей. Пострадавшего госпитализировали в больницу.



Пожара в результате взрыва не образовалось, частично разрушена одна стена. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются.