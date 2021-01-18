Из-за ревности устроил поножовщину в подъезде. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы

39-летнего пострадавшего с проникающими колото-резаными ранениями доставили в Институт общей и неотложной хирургии.
Стремление к новизне сегодня способно принять любые формы – от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
влажность:
давление:
ветер: