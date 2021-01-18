18.01.2021 17:32

Из-за ревности устроил поножовщину в подъезде. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы

39-летнего пострадавшего с проникающими колото-резаными ранениями доставили в Институт общей и неотложной хирургии.

В субботу, 16 января в 01:00 правоохранителям поступило сообщение о происшествии в подъезде по проспекту Тракторостроителей. Об этом сообщили в областном управлении полиции.

По прибытию на место вызова сотрудники полиции выяснили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел из своей квартиры на лестничную клетку подъезда и застал там свою сожительницу со своим знакомым. На почве ревности тот нанес мужчине несколько ножевых ранений.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 39-летний безработный харьковчанин, неоднократно судимый за имущественные преступления.

17 января правонарушителя задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет заключения.