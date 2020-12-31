Ночная поножовщина: пьяное застолье закончилось кровью

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 31 декабря Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Стремление к совершенству может очень пригодиться вам в работе.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 31 декабря В последний день 2020 года погоду на Харьковщине будет определять западная периферия Азиатского антициклона. Ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков. Туман, cлабый гололед.