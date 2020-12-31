Ночная поножовщина: пьяное застолье закончилось кровью

О происшествии сообщают очевидцы.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Стремление к совершенству может очень пригодиться вам в работе.
В последний день 2020 года погоду на Харьковщине будет определять западная периферия Азиатского антициклона. Ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков. Туман, cлабый гололед.
В современной традиции 31 декабря является отдельным от Нового года праздником, во время которого начинаются торжества по встрече следующего года.
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