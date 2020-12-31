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31.12.2020  09:19   

Ночная поножовщина: пьяное застолье закончилось кровью

О происшествии сообщают очевидцы.

Как информируют пользователи Телеграмм-канала ХС, на Шариковой - поножовщина.
 
Двое персонажей во хмелю поссорились.
 
В результате  один из дебоширов ранил другого.
 
Прервать кровавый файт удалось присутствовавшей даме, которая подняла крик и соседи обесечили приезд скорой и полиции.
Тэги:  поножовщина, нападение, харьков
 
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