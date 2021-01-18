Автомобиль и сарай сгорели в домохозяйстве под Харьковом (ФОТО)

В Люботине спасатели ликвидировали пожар на территории частного домовладения.
17 января в 17:41 спасателям сообщили о пожаре по переулку Джерелянскому в г. Люботине.
На ликвидацию пожара было направлено отделение спасателей 48-й части.
По прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что горит хозяйственная постройка и автомобиль на площади 30 м.кв.
Благодаря оперативным действиям спасателей в 18:00 пожар удалось локализовать. Полностью потушили в 18:26.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Стремление к новизне сегодня способно принять любые формы – от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
влажность:
давление:
ветер: