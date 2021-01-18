18.01.2021 12:56

Автомобиль и сарай сгорели в домохозяйстве под Харьковом (ФОТО)

В Люботине спасатели ликвидировали пожар на территории частного домовладения.

17 января в 17:41 спасателям сообщили о пожаре по переулку Джерелянскому в г. Люботине.



На ликвидацию пожара было направлено отделение спасателей 48-й части.



По прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что горит хозяйственная постройка и автомобиль на площади 30 м.кв.



Благодаря оперативным действиям спасателей в 18:00 пожар удалось локализовать. Полностью потушили в 18:26.



Причина возникновения пожара устанавливается.