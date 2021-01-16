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16.01.2021  20:54   

Гордость советского автопрома дала под зад "японцу" (ВИДЕО)

Про аварию первыми сообщили пользователи в одном из харьковских телегеграм-канале.

16 января на Белгородском шоссе в районе автовокзала произошло ДТП. ВАЗ-2109 влетел в зал автомобиля Toyota Camry.

Очевидцы аварии утверждают, что водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения: "Бухущее в гавно успешное лицо только что догнало Тойоту Камри на Белгородском шоссе. ВАЗ-2109 с номером АХ2441ХХ".

Информации о пострадавших нет. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут выяснять правоохранительные органы.

Тэги:  дтп, авария, белгородское шоссе, харьков
 
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