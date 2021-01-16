Гордость советского автопрома дала под зад "японцу" (ВИДЕО)

Про аварию первыми сообщили пользователи в одном из харьковских телегеграм-канале.
16 января на Белгородском шоссе в районе автовокзала произошло ДТП. ВАЗ-2109 влетел в зал автомобиля Toyota Camry.
Очевидцы аварии утверждают, что водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения: "Бухущее в гавно успешное лицо только что догнало Тойоту Камри на Белгородском шоссе. ВАЗ-2109 с номером АХ2441ХХ".
Информации о пострадавших нет. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут выяснять правоохранительные органы.
Если вы хотите сегодня что-нибудь организовать, старайтесь предельно четко формулировать свою мысль: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется облаками, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков. На дорогах гололедица.
Праздник в честь ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО.
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