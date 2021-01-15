15.01.2021 17:11

Пьяная грабительница: Разъяренная дама выхватила гаджет и скрылась

Полиция поймала пьяную грабительницу.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 11 января 2021 года в дежурную службу отдела № 3 Харьковского районного управления полиции № 1 обратился 35-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что утром к нему пришла его знакомая.

Будучи навеселе, женщина вструпила с ним ссору, выхватила из рук мобильный телефон и убежала.

Уже через несколько часов работники полиции задержали злоумышленницу.

Во время досудебного расследования установлено, что правонарушительница причастна еще к одному имущественному преступлению.

Женщина призналась, что 29 декабря 2020 года она находилась в гостях, где украла мобильный телефон.

14 января женщине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ей грозит до 8 лет лишения свободы.