Главная Новости Криминал и происшествия Пьяная грабительница: Разъяренная дама выхватила гаджет и скрылась
15.01.2021  17:11   

Пьяная грабительница: Разъяренная дама выхватила гаджет и скрылась

Полиция поймала пьяную грабительницу.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 11 января 2021 года в дежурную службу отдела № 3 Харьковского районного управления полиции № 1 обратился 35-летний местный житель.
 
Мужчина рассказал, что утром к нему пришла его знакомая.
 
Будучи навеселе, женщина вструпила с ним ссору, выхватила из рук мобильный телефон и убежала.
 
Уже через несколько часов работники полиции задержали злоумышленницу.
 
Во время досудебного расследования установлено, что правонарушительница причастна еще к одному имущественному преступлению.
 
Женщина призналась, что 29 декабря 2020 года она находилась в гостях, где украла мобильный телефон.
 
14 января женщине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ей грозит до 8 лет лишения свободы.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, каража, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.01 Криминал и происшествия Ограбление в клинике: ушлый подросток украл 13 000 01.01 Криминал и происшествия Ворвались, избили мужчину и отобрали 240 тысяч гривен: ночные разбойники пойманы 30.12 Криминал и происшествия Налетчица с отверткой ограбила магазин: новоявленная гангстерша поймана
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 