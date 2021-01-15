Главная Новости Криминал и происшествия Труп мужчины нашли спасатели в сгоревшей квартире под Харьковом (ФОТО)
15.01.2021  16:28   

Труп мужчины нашли спасатели в сгоревшей квартире под Харьковом (ФОТО)

Причина возникновения пожара и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.

15 января в 06:32 спасатели получили сигнал о пожаре в Липцах, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На его ликвидацию отправилось два отделения пожарных. На месте происшествия было установлено, что горят двери балкона и пол в комнате квартиры. Площадь возгорания составила 8 кв. м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в квартире труп 39-летнего мужчины.

Около получаса понадобилось пожарным, чтобы локализовать пожар, а уже в 09:25 он был полностью потушен.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  труп, пожар, липцы, мчс
 
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