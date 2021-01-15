15.01.2021 16:28

Труп мужчины нашли спасатели в сгоревшей квартире под Харьковом (ФОТО)

Причина возникновения пожара и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.

15 января в 06:32 спасатели получили сигнал о пожаре в Липцах, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На его ликвидацию отправилось два отделения пожарных. На месте происшествия было установлено, что горят двери балкона и пол в комнате квартиры. Площадь возгорания составила 8 кв. м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в квартире труп 39-летнего мужчины.

Около получаса понадобилось пожарным, чтобы локализовать пожар, а уже в 09:25 он был полностью потушен.