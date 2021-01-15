Труп мужчины нашли спасатели в сгоревшей квартире под Харьковом (ФОТО)

Причина возникновения пожара и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.
15 января в 06:32 спасатели получили сигнал о пожаре в Липцах, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
На его ликвидацию отправилось два отделения пожарных. На месте происшествия было установлено, что горят двери балкона и пол в комнате квартиры. Площадь возгорания составила 8 кв. м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в квартире труп 39-летнего мужчины.
Около получаса понадобилось пожарным, чтобы локализовать пожар, а уже в 09:25 он был полностью потушен.
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Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура снизится ночью до 14-16° мороза, днем до 11-13° мороза.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
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