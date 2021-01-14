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14.01.2021  16:59   

Закладчика взяли под стражу: суд определил меру пресечения рецидивисту

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 113 500 грн.

Определением судьи Ленинского районного суда г.. Харькова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 113 500 грн ранее судимому мужчине, который подозревается в хранении особо опасного психотропного вещества с целью сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины) .
 
По данным следствия, 12 января 2020 сотрудники полиции остановили 21-летнего мужчины.
 
При себе он имел психотропное вещество «PVP» весом около 100 граммов. Установлено, что мужчина уже успел разместить на территории Харькова наркотические и психотропные вещества.
 
Каждое место хранения осмотрено, по результатам чего изъято свертки с порошкообразным веществом в количестве 14 штук общим весом около 7 граммов.
 
В настоящее время назначена судебно-химические экспертизы.
 
Проведен обыск по месту жительства мужчины, где выявлены и изъяты электронные весы, значительное количество полимерных пакетов, изолирующих лент, необходимых для фасовки и последующего сбыта наркотических средств и психотропных веществ.
 
Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
 
Досудебное расследование осуществляют следователи Холодногорского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
 
Тэги:  закладчик, наркотики, харьков
 
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