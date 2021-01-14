14.01.2021 16:59

Закладчика взяли под стражу: суд определил меру пресечения рецидивисту

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 113 500 грн.

Определением судьи Ленинского районного суда г.. Харькова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 113 500 грн ранее судимому мужчине, который подозревается в хранении особо опасного психотропного вещества с целью сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины) .

По данным следствия, 12 января 2020 сотрудники полиции остановили 21-летнего мужчины.

При себе он имел психотропное вещество «PVP» весом около 100 граммов. Установлено, что мужчина уже успел разместить на территории Харькова наркотические и психотропные вещества.

Каждое место хранения осмотрено, по результатам чего изъято свертки с порошкообразным веществом в количестве 14 штук общим весом около 7 граммов.

В настоящее время назначена судебно-химические экспертизы.

Проведен обыск по месту жительства мужчины, где выявлены и изъяты электронные весы, значительное количество полимерных пакетов, изолирующих лент, необходимых для фасовки и последующего сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Досудебное расследование осуществляют следователи Холодногорского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.