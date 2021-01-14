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14.01.2021  16:43   

Подозреваемого в убийстве полковника ГСЧС и его 15-летней дочери оставили под стражей

14 января Киевский райсуд Харькова оставил под стражей еще на 60 дней Дмитрия Габышева, который подозревается в совершении смертельной аварии на Окружной дороге утром 21 октября 2020 года.

Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Евгений Мельниченко.

"Каялся, но просился домой, ждать приговор. Козыряли бумажкой в 30000 гривен как попытку компенсации смертей двух человек.Можно ли простить смерть родных от покатушек бухого избалованного .... как же назвать цензурно.... существа?!", пишет на своей странице в Фейсбук адвокат семьи погибших.

Напомним, что ДТП произошло 21 октября в районе развилки автодорог «Киев-Харьков-Довжанский» и «Харьков-Белгород». В результате лобового столкновения автомобилей «ЗАЗ» и «Toyota» погибли 41-летний полковник ГСЧС и его 15-летняя дочь.

Тэги:  дтп, габышев, окружная, суд, харьков
 
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