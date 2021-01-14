14.01.2021 13:28

Харьковчанин вернулся "с того света" благодаря профессионализму медиков

Благодаря эффективной работе бригады экстренной медицинской помощи была спасена жизнь жителя Харькова.

12 января на пульт "103" поступило сообщение о том что человек потерял сознание и не приходит в себя. Об этом сообщили в Харьковском областном центре экстренной медицинской помощи. К 86-летнему пациенту немедленно направилась бригада ЭМП 402.

Во время осмотра и определения предварительного диагноза сердце мужчины остановилось. Медики констатировали клиническую смерть.

Не теряя времени бригада медиков провела реанимационные действия и сумела вернуть к жизни пожилого харьковчанина. Больного госпитализировали на лечение в больницу