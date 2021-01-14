Харьковчанин вернулся "с того света" благодаря профессионализму медиков

Благодаря эффективной работе бригады экстренной медицинской помощи была спасена жизнь жителя Харькова.
12 января на пульт "103" поступило сообщение о том что человек потерял сознание и не приходит в себя. Об этом сообщили в Харьковском областном центре экстренной медицинской помощи. К 86-летнему пациенту немедленно направилась бригада ЭМП 402.
Во время осмотра и определения предварительного диагноза сердце мужчины остановилось. Медики констатировали клиническую смерть.
Не теряя времени бригада медиков провела реанимационные действия и сумела вернуть к жизни пожилого харьковчанина. Больного госпитализировали на лечение в больницу
Рискованных и азартных операций сегодня лучше избегать. Зато соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью, утром и днем без существенных осадков. К вечеру возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
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