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13.01.2021  14:16   

Люди гибнут за металл. На Харьковщине дали 12 лет убийце за медные провода

30-летний злоумышленник в период ноября-декабря 2019 года неоднократно воровал электропровода с домовладений в Купянском районе.

Фото из открытых источников

В пресс-службе Харьковской областной прокуратуры в частности сообщили, что 13 ноября 2019 года обвиняемый проник на территорию нежилого дом с целью кражи проводов. В это время его заметил 60-летний местный житель, который охранял территорию. Злоумышленник долго не думая, нанес 5 ударов черенком от лопаты по голове охранника. Тот, в свою очередь, от полученных травм скончался на месте. Убийца вместе с медными проводами забрал паспорт и деньги потерпевшего и скрылся с места преступления

Менее чем через месяц, 2 декабря 2019 года этот же мужчина проник в сарай другого домовладения в поисках цветмета и проводов. В это время в сарай зашла хозяйка дома, которая заметила как неизвестный мужчина хозяйничает в хозпостройке. Подозреваемый, понимая, что может понести уголовное наказание за свои действия, нанес женщине несколько ударов кулаками по голове. После того, как женщина упала, он закрыл ее рот тряпкой и прихватил с собой медные провода. Спустя некоторое время злоумышленник был задержан правоохранителями.

Купянский городской районный суд Харьковской области признал виновным ранее судимого мужчину в совершении умышленного убийства с целью сокрытия другого уголовного преступление, а также ряда других преступлений и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  суд, прокуратура, убийство, цветмет, купянск
 
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