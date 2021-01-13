ФОТО: Пожар в Новой Водолаге – топили печь, сожгли дом

Пренебрежение правилами пожарной безопасности при эксплуатации печи привело к пожару.
12 января в 9:49 спасателям сообщили о пожаре в жилом доме по ул. Морозова в пгт Новая Водолага.
На место вызова было направлено 1 отделение 56-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.
На момент его прибытия горел жилой дом на площади 50 кв.м.
Спасатели подали пожарный ствол на тушение и уже в 10:15 локализовали огонь, в 13:30 полностью его ликвидировали. Пострадавших нет.
По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
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