13.01.2021 11:31

ФОТО: Пожар в Новой Водолаге – топили печь, сожгли дом

Пренебрежение правилами пожарной безопасности при эксплуатации печи привело к пожару.

12 января в 9:49 спасателям сообщили о пожаре в жилом доме по ул. Морозова в пгт Новая Водолага.



На место вызова было направлено 1 отделение 56-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.

На момент его прибытия горел жилой дом на площади 50 кв.м.

Спасатели подали пожарный ствол на тушение и уже в 10:15 локализовали огонь, в 13:30 полностью его ликвидировали. Пострадавших нет.



По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.



