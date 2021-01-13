13.01.2021 09:13

В Харькове закладчика задержали при получении товара

У злоумышленника изъяли коробку, в которой находилось 39 свертков с метадоном. Посылку он получил по почте, после чего его задержали полицейские.

В полицию поступила информация о том, что местный житель занимается сбытом наркотиков. Оперативники длительное время собирали доказательства незаконной деятельности мужчины. 11 января правонарушитель получил посылку на почте, на выходе его уже ждали полицейские.



Патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Харьковского районного управления № 3, которые прибыли по адресу, обнаружили у 35-летнего мужчины коробку. В ней находилось 39 свертков с веществом, похожим на наркотическое средство, мобильный телефон и планшет.



Мужчина пояснил, что в свертках находится метадон, который он приобрел для собственного использования и продажи.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 35-летний злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.