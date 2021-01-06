Пропавшего без вести мужчину нашли мертвым на свалке

Убийцей оказался бывший муж сожительницы покойного.
30 декабря 2020 года в полицию поступило сообщение от 52-летнего мужчины о том, что он потерял связь со своим 28-летним сыном, который жил вместе с сожительницей.
В ходе проведения поисковых мероприятий тело гражданина, внешне похожего на разыскиваемого, было выявлено 5 января на свалке возле поселка Золочев Харьковской области. При выезде на место полицейские установили, что смерть мужчины наступила несколько дней назад. Кроме того, на теле погибшего обнаружили телесные повреждения.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции Золочевского отделения полиции установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 40-летний житель района.
Установлено, что 29 декабря около 16:30 злоумышленник подстерег 28-летнего сожителя бывшей жены на улице и нанес ему несколько ударов палкой по голове. Затем автомобилем вывез тело на свалку.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.
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