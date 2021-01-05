Хлеба не ждите. На Москалевке "хлебовозка" не пропустила трамвай

О ДТП сообщают пользователи соцсетей.
Очевидцы рассказывают, что на перекрестке улиц Ак. Богомольца и Москалевской произошло столкновение автомобиля ГАЗ 330214 (госномер AX 9041 KX) и трамвая 7-го маршрута.
В результате столкновения грузовичок совершил переворот на правый бок. Движение трамваев заблокировано.
Подробности происшествия неизвестны, также как и информация о пострадавших. Информация от правоохранителей ожидается позже.
Примечательно, что госномер AX 9041 KX до перерегистрации на "газель" был зарегистрирован на Porsche Panamera.
скриншот baza-gai.com.ua
Запланированные дела вряд ли удастся закончить – будет возникать заняться чем-либо приятным. Впрочем, для всех, кто не относится к работоголикам, этот день очень даже неплох.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром будет идти мелкий снег. Днем и вечером осадков не ожидается. Слабый гололед, слабый туман.
В Федулов день наши предки большое внимание уделяли домашним животным – скотине и птице.
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