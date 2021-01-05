Главная Новости Криминал и происшествия Хлеба не ждите. На Москалевке "хлебовозка" не пропустила трамвай
05.01.2021  11:22   

Хлеба не ждите. На Москалевке "хлебовозка" не пропустила трамвай

О ДТП сообщают пользователи соцсетей.

Очевидцы рассказывают, что на перекрестке улиц Ак. Богомольца и Москалевской произошло столкновение автомобиля ГАЗ 330214 (госномер AX 9041 KX) и трамвая 7-го маршрута.

В результате столкновения грузовичок совершил переворот на правый бок. Движение трамваев заблокировано.

Подробности происшествия неизвестны, также как и информация о пострадавших. Информация от правоохранителей ожидается позже.

Примечательно, что госномер AX 9041 KX до перерегистрации на "газель" был зарегистрирован на Porsche Panamera.

скриншот baza-gai.com.ua

Тэги:  дтп, авария, москалевка, харьков
 
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