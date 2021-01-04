Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО. Мгновенная карма неадеквату: наркоман подло ударил девушку
04.01.2021  14:49   

ВИДЕО. Мгновенная карма неадеквату: наркоман подло ударил девушку

Дебоширу устроили самосуд.

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, неадекват ударил в «Посаде» ударил девушку-кассира с ноги по лицу.
 
Но ему пришлось ответить за поступок.
 
Он был пойман и избит местными жителями.
 
 

Тэги:  избиение, хулиганство, харьков, дебошир
 
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