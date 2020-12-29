29.12.2020 09:54

ВИДЕО: Патрульные спасли собаку, попавшую в ДТП – Патрульная полиция

На служебном авто животное доставили в ветклинику.

Вечером, 26 декабря, на номер 102 поступило сообщение, что неизвестный автомобиль сбил собаку на улице Полтавский Шлях и уехал с места происшествия. Патрульные Роман Жицкий и Станислав Бревно менее чем за пять минут прибыли на помощь.

На месте происшествия находились прохожие, которые пытались помочь собаке. Позже подошел хозяин животного.

Пес жалобно скулил. Патрульные решили не терять времени. Они взяли животное в служебное авто и поехали в ближайшую ветеринарную клинику. Там собаке оказали первую помощь.

