Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: Патрульные спасли собаку, попавшую в ДТП – Патрульная полиция
29.12.2020  09:54   

ВИДЕО: Патрульные спасли собаку, попавшую в ДТП – Патрульная полиция

На служебном авто животное доставили в ветклинику.

Вечером, 26 декабря, на номер 102 поступило сообщение, что неизвестный автомобиль сбил собаку на улице Полтавский Шлях и уехал с места происшествия. Патрульные Роман Жицкий и Станислав Бревно менее чем за пять минут прибыли на помощь.

На месте происшествия находились прохожие, которые пытались помочь собаке. Позже подошел хозяин животного.

Пес жалобно скулил. Патрульные решили не терять времени. Они взяли животное в служебное авто и поехали в ближайшую ветеринарную клинику. Там собаке оказали первую помощь.
 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  собака, помощь, полиция, харьков, дтп
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.10 Криминал и происшествия ФОТО: В Покровской колонии для служебных собак создали новые препятствия (СВУИУН) 02.07 Криминал и происшествия Служебный пес не пропустил через границу водителя с наркотой (ФОТО,ВИДЕО) 16.06 Защита животных Понад сім тисяч мешканців харківського притулку для тварин знайшли господарів (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 